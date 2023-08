Più di 60 persone sono morte in un incendio in un palazzo nel centro di Johannesburg, in Sudafrica

Nella notte tra mercoledì si è sviluppato un grosso incendio in un palazzo di Johannesburg, la più grande e popolosa città del Sudafrica. Nell’incendio sono morte almeno 64 persone, e più di 40 sono rimaste ferite: è possibile che nel palazzo ci siano ancora molte persone intrappolate sotto le macerie, ma non è ancora chiaro il numero preciso. Intanto l’incendio è stato spento. Il palazzo è alto cinque piani e si trova all’incrocio tra Albert Street e Delvers Street, nel centro della città. Al momento non si conoscono le cause dell’incendio.