Sta per uscire il nuovo numero di Cose spiegate bene, la rivista del Post dedicata a raccontare e “spiegare bene” singoli temi su cui ci sembra che abbiamo tutti molto da imparare: dopo i risultati e i commenti lusinghieri per le prime uscite, da quest’anno Cose ha preso una cadenza più regolare, con la pubblicazione di quattro numeri l’anno. Il titolo del nuovo numero è Voltiamo decisamente pagina, un’allusione a formati antichi e cambiamenti in corso nei giornali e nel giornalismo, e sarà in libreria dal 13 settembre: ma già da oggi può essere ordinato da abbonate e abbonati al Post.

Dopo i numeri dedicati all’editoria, alle questioni di genere, alle droghe, alla giustizia, alla geografia e al teatro, l’argomento affrontato in questo sono i giornali e il giornalismo. Capire su quali regole e meccanismi si basino le scelte e le decisioni di chi li fa i giornali è prezioso per comprenderli meglio e comprendere meglio quello che ci succede intorno, in un periodo intenso e critico per l’informazione italiana e mondiale, presa in mezzo tra un ruolo che non è mai stato così prezioso per il funzionamento e la crescita delle democrazie e un inizio di secolo che ne ha scompigliato la sostenibilità economica.

In questo numero di Cose spiegate bene si parla, per esempio, di come si finanziano i giornali, di come si diventa giornalisti, del linguaggio usato nei giornali, di cosa sta succedendo ai più famosi quotidiani italiani e stranieri, di come si misurano le copie vendute, e di cosa dobbiamo pensare quando su un giornale vediamo un testo fra virgolette. E poi ci sono storie grandi e piccole che vanno dalla notte in cui morì Lady Diana nelle redazioni dei grandi quotidiani ai cambiamenti nelle riviste di moda, allo scoop sulle dimissioni del Papa, al successo della Settimana Enigmistica.

Alle persone che leggono il Post e lo sostengono con i loro abbonamenti abbiamo anche questa volta dedicato con gratitudine la possibilità di acquistare in anticipo Voltiamo decisamente pagina e di riceverlo a casa due settimane prima dell’uscita in libreria (con spese di consegna a carico del Post: le spedizioni partiranno già mercoledì 30 settembre). Cose si può preordinare anche nelle librerie online di IBS, Feltrinelli e Amazon (con consegne a partire dal 13 settembre), o potete cominciare a chiederlo alle vostre librerie, preziose complici del successo dei primi numeri, dove speriamo anche di vedervi nelle presentazioni che stiamo mettendo in calendario per i prossimi mesi.

Anche il settimo numero di Cose è stato disegnato dallo studio Tomo Tomo e pubblicato dall’editore Iperborea. Le illustrazioni di questo numero sono di Bianca Bagnarelli, e gli autori e le autrici ospiti con i loro racconti e riflessioni sono Annalena Benini, Michela Murgia, Mario Tedeschini Lalli e Carlo Verdelli. Nicola Sofri ha curato e coordinato la pubblicazione, e le persone della redazione del Post hanno lavorato a tutto il resto. Ci direte se vi è piaciuto saperne di più di come funzionano i giornali.