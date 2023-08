Nel Regno Unito ci sono diversi voli in ritardo a causa di un problema tecnico al sistema di gestione del traffico aereo

Nel Regno Unito si stanno registrando molti voli in ritardo a causa di un problema tecnico al sistema che gestisce il traffico aereo in tutto il paese. Il problema è stato comunicato nella tarda mattinata di lunedì dalla National Air Traffic Services, la società che si occupa dei sistemi di controllo del traffico aereo nei vari aeroporti britannici. La società ha spiegato che a causa di «problemi tecnici» non meglio specificati ha deciso di applicare «restrizioni al flusso di traffico per garantire la sicurezza» e che è al lavoro per «trovare e riparare il guasto». Il Guardian scrive che alcune compagnie aeree britanniche hanno avvisato i propri passeggeri che ci potranno essere fino a 12 ore di ritardo.

We are aware of reports that UK airspace is experiencing delays due to technical difficulties in the UK air traffic control system. Below is what we know so far from NATS.

"We are currently experiencing a technical issue and have applied traffic flow restrictions to maintain… pic.twitter.com/IJYAwIhJbL

— Flightradar24 (@flightradar24) August 28, 2023