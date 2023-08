Secondo i media siriani l’aeroporto di Aleppo è stato colpito in un attacco missilistico compiuto da Israele

Lunedì mattina c’è stato un attacco missilistico contro l’aeroporto di Aleppo, nel nord della Siria. Secondo l’agenzia di stampa siriana SANA l’attacco sarebbe stato compiuto dall’esercito israeliano e avrebbe danneggiato l’unica pista funzionante dell’aeroporto, causandone quindi la temporanea chiusura. Per il momento non ci sono state conferme da parte delle autorità israeliane.

In passato Israele aveva già compiuto numerosi attacchi di questo tipo in territorio siriano, in alcuni casi ammettendo di voler prendere di mira obiettivi militari legati all’Iran e al suo alleato Hezbollah, gruppo radicale sciita libanese che sostiene il regime siriano di Bashar al Assad, che riceve armi che transitano dalla Siria e il cui nemico principale è proprio Israele.