Secondo i media di stato siriani, un attacco missilistico dell’esercito israeliano avrebbe colpito la zona di Damasco, la capitale della Siria

Secondo i media di stato siriani, lunedì sera un attacco missilistico dell’esercito israeliano avrebbe colpito la zona di Damasco, la capitale della Siria, causando diversi «danni materiali» al momento non meglio specificati e ferendo un soldato siriano. Israele non ha confermato l’attacco, ma negli ultimi anni ha realizzato diversi attacchi di questo genere in Siria: lo scorso 7 agosto la Siria aveva accusato Israele di aver ucciso quattro suoi soldati in un altro attacco vicino a Damasco. Solitamente Israele sostiene di attaccare in Siria obiettivi collegati all’Iran, un paese a cui negli ultimi anni è stato fortemente ostile, che dall’inizio della guerra civile in Siria nel 2011 sostiene il regime del presidente Bashar al Assad.

