La Siria dice che quattro soldati siriani sono stati uccisi in un attacco missilistico compiuto da Israele vicino a Damasco

La Siria dice che quattro soldati siriani sono stati uccisi in un attacco missilistico di Israele compiuto vicino a Damasco. L’agenzia di stampa siriana SANA scrive, citando fonti dell’esercito, che l’attacco è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a partire dalle Alture del Golan, un ampio altopiano che si estende tra Israele, Siria, Giordania e Libano e che è occupato militarmente da Israele dal 1967. Stando a quanto dicono i militari, i sistemi di difesa antiaerea siriani avrebbero intercettato i missili che erano diretti verso «obiettivi nell’area di Damasco», abbattendone alcuni. L’attacco avrebbe anche provocato alcuni danni materiali non meglio specificati.

Al momento Israele non ha commentato l’accaduto, ma attacchi delle forze israeliane in territorio siriano sono piuttosto frequenti. In generale Israele sostiene di voler prendere di mira obiettivi militari legati all’Iran e al suo alleato Hezbollah, gruppo radicale sciita libanese che sostiene il regime siriano di Bashar al Assad, che riceve armi che transitano dalla Siria, e il cui nemico principale è proprio Israele.