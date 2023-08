La Russia ha confermato la morte di Yevgeny Prigozhin

La Commissione investigativa che era stata incaricata di analizzare i resti dei corpi del jet privato caduto mercoledì in Russia ha confermato che i dieci corpi rinvenuti sul luogo dello schianto corrispondono alle persone citate nella lista dei passeggeri, e che tra loro c’è Yevgeny Prigozhin, il capo del gruppo Wagner. La commissione ha identificato i corpi grazie al test del DNA.

Russia's investigative committee states that all 10 bodies from the crash site (of Prigozhin's plane) have been identified via DNA tests, and "they match the passenger list". I.e. they declare Prigozhin officially dead. pic.twitter.com/rQlwpv1caj

— Christo Grozev (@christogrozev) August 27, 2023