Chi è Yevgeny Prigozhin, il capo del gruppo Wagner

Mercoledì sera l’aereo privato di Yevgeny Prigozhin, il capo del gruppo mercenario russo Wagner, è precipitato a nord di Mosca, la capitale russa, mentre era in volo per raggiungere San Pietroburgo. Le autorità russe hanno fatto sapere che Prigozhin risultava tra i passeggeri e con ogni probabilità era a bordo, ma per ora non ci sono conferme ufficiali sulla sua morte. Prigozhin è uno dei leader politici e militari più importanti degli ultimi anni in Russia. La caduta del suo aereo è avvenuta a poco meno di due mesi dalla rivolta armata compiuta a fine giugno da alcune migliaia dei suoi uomini del gruppo Wagner. La rivolta è stata considerata la più grossa minaccia al potere di Vladimir Putin della storia recente.

La storia dell’ascesa di Prigozhin da imprenditore a oligarca a capo del più grande esercito privato russo — fino a diventare un rivoltoso e un fuggiasco — è estremamente notevole. Come tanti dei personaggi della Russia degli ultimi vent’anni, Prigozhin ha ottenuto successo e potere grazie alla sua stretta associazione a Putin.

Prigozhin è nato nel 1961 a San Pietroburgo, e come Vladimir Putin in gioventù fu un piccolo criminale che trascorse nove anni in carcere dopo essere stato arrestato per truffa e rapina. Uscito dalla prigione nel 1990, in concomitanza con il crollo dell’Unione Sovietica: in quel periodo la società e l’economia russe stavano crollando. Ma era anche un periodo in cui chi era abbastanza spregiudicato e ben connesso era in grado di ottenere grosse opportunità.

Uscito di prigione, cominciò a lavorare come venditore di hot dog, ma fece rapidamente carriera e nel giro di qualche anno arrivò a gestire una serie di ristoranti di lusso a San Pietroburgo: non è mai stato del tutto chiaro, e probabilmente non lo sarà mai, come nel giro di pochi anni Prigozhin sia riuscito a passare da venditore ambulante a gestore dei ristoranti frequentati da tutto l’establishment russo. Ad ogni modo, in uno dei suoi ristoranti incontrò Putin, che allora era vicesindaco di San Pietroburgo.

Quando Putin divenne presidente della Russia, Prigozhin cominciò a organizzare le cene di gala con i dignitari invitati dal presidente a Mosca: ci sono foto di Prigozhin con George W. Bush, con l’allora principe Carlo del Regno Unito, con il primo ministro indiano Narendra Modi e moltissimi altri. Fu in quel periodo che Prigozhin divenne famoso come “il cuoco di Putin” o “lo chef del Cremlino”.

Grazie a Putin, Prigozhin ottenne numerosi contratti pubblici estremamente vantaggiosi: le sue aziende ottennero la licenza per rifornire le mense delle scuole pubbliche russe e dell’esercito. Grazie a questi contratti, Prigozhin divenne una delle persone più ricchi della Russia, anche se l’ammontare preciso del suo patrimonio è ignoto.

Prigozhin differenziò rapidamente le proprie attività: oltre al “cuoco di Putin”, divenne anche una persona di cui il presidente russo si poteva fidare per operazioni rischiose e non sempre legali.

Nel 2014 fondò il gruppo paramilitare mercenario Wagner, che operò in numerosi conflitti nel mondo, spesso per sostenere gli interessi nazionali russi, e altrettanto spesso commettendo violenze, atrocità e crimini di guerra. Nel 2018, inoltre, il governo americano accusò Prigozhin di aver finanziato e creato la “troll farm” che avrebbe tentato di influenzare le elezioni americane vinte da Donald Trump diffondendo notizie false sui social media.

Il gruppo Wagner cominciò a combattere in Ucraina a fianco dell’esercito russo poco dopo l’inizio dell’invasione. Nel corso dell’ultimo anno aveva assunto un ruolo fondamentale in diverse battaglie, come per esempio quello della cittadina di Bakhmut, dove di fatto i mercenari di Wagner avevano affrontato il grosso delle operazioni e subìto gran parte delle perdite. Grazie al suo contributo militare, Prigozhin aveva ottenuto un’influenza eccezionale in Russia e nei mesi della guerra era stato considerato la seconda persona più potente del paese dopo Vladimir Putin.

Questa influenza era di fatto svanita dopo la rivolta armata compiuta dal gruppo Wagner a fine giugno, quando alcune migliaia di mercenari avevano occupato la città di Rostov, nel sud-ovest della Russia, e avevano iniziato a marciare verso Mosca, arrivando a 200 chilometri dalla città. La rivolta si era conclusa con un accordo, di cui ancora oggi non si conoscono troppi dettagli.

Inizialmente era sembrato che Prigozhin e i suoi uomini si fossero rifugiati in Bielorussia, e per mesi non era stato del tutto chiaro – non lo è tuttora, in realtà – fino a che punto il gruppo mercenario fosse rimasto attivo e unito. Un paio di settimane dopo Prigozhin aveva incontrato Putin a Mosca, e per un momento si era pensato persino che lui e i suoi soldati sarebbero stati riabilitati.

Con la presunta morte di Prigozhin, non è chiaro cosa succederà ai mercenari del gruppo Wagner: dopo la rivolta l’esercito russo aveva cercato almeno in parte di assimilare i soldati fedeli a Prigozhin, ma non si sa quanti uomini avessero accettato di entrarvi. Secondo le autorità russe, inoltre, oltre a Prigozhin si trovava a bordo dell’aereo anche anche Dmitri Utkin, che era il capo militare del gruppo Wagner, mentre Prigozhin era soprattutto il volto pubblico e il capo politico.

Utkin, un militante neonazista e grande ammiratore di Afold Hitler (aveva scelto lui i nome del gruppo, per la sua passione per il compositore Richard Wagner e la sua opera L’anello del Nibelungo) era da anni a capo di tutte le operazioni militari più importanti. Senza di lui, il gruppo Wagner perde il suo più importante ufficiale operativo.