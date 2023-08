L’attacco missilistico russo subito dalla città di Chernihiv, in Ucraina, è una delle principali notizie sui giornali di oggi. Si continua poi a parlare del generale demansionato Roberto Vannacci: Repubblica pubblica un’intervista anonima a un ufficiale «omosessuale dichiarato» a proposito della vicenda, i quotidiani di destra difendono il generale. Sulle prime pagine compaiono anche i problemi legati alla gestione dell’arrivo dei migranti e i fondi a disposizione del governo per la manovra finanziaria. Sui giornali sportivi e non solo viene dato molto spazio alla notizia della morte e ai ricordi dell’allenatore Carlo Mazzone.