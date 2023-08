È morto l’allenatore Carlo Mazzone

Carlo Mazzone, allenatore di calcio che deteneva il record di presenze sulle panchine della Serie A con 792 partite, è morto a 86 anni. Ricordato con nostalgia e affetto per aver rappresentato una sorta di simbolo del calcio italiano di provincia e di sacrificio, tra gli anni Settanta, Ottanta e Novanta aveva allenato molte squadre, tra cui Roma, Brescia, Cagliari, Lecce e Bologna, con cui aveva vinto una Coppa Intertoto nel 1998. Aveva smesso nel 2006, dopo alcuni mesi alla guida del Livorno.

Il 30 settembre del 2001 fu protagonista di uno dei momenti più memorabile della Serie A di quegli anni, quando dopo il gol del pareggio segnato dal suo Brescia nella partita contro l’Atalanta si mise a correre verso la curva dei tifosi atalantini, insultandoli dopo che questi, stando a quanto disse Mazzone, lo avevano insultato a loro volta nel corso della partita.

Era nato a Roma – il suo accento romanesco fu uno dei suoi tratti più distintivi – nel 1937 e giocò come difensore, principalmente nell’Ascoli, squadra con cui iniziò la sua carriera da allenatore nel 1969. Poi nell’ordine allenò: Fiorentina, Catanzaro, di nuovo Ascoli, Bologna, Lecce, Pescara, Cagliari, Roma, di nuovo Cagliari, Napoli, di nuovo Bologna, Perugia, Brescia, di nuovo Bologna e infine Livorno. Gran parte delle sue stagioni le fece in Serie A, dove raggiunse il suo miglior piazzamento nel 1977 con la Fiorentina, che arrivò terza. Con la Roma ottenne i suoi migliori risultati in tempi più recenti, un settimo posto e due quinti posti alla metà degli anni Novanta.