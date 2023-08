Almeno 5 persone sono morte in un attacco missilistico russo a Chernihiv, in Ucraina

Almeno 5 persone sono morte e 37 sono state ferite in un attacco missilistico russo nella città di Chernihiv, nel nord dell’Ucraina, vicino al confine con la Bielorussia. Lo ha fatto sapere il ministero dell’Interno ucraino. L’attacco è avvenuto nel centro della città e tra gli edifici danneggiati ci sono un teatro e un edificio universitario. Delle persone ferite 11 sono bambini.

Chernihiv venne occupata dalle truppe russe all’inizio dell’invasione dell’Ucraina, ma poi fu liberata dall’esercito del paese.

This is what it means to live next to a terrorist state. This is what we are uniting the entire world against.

Today, a Russian missile hit the heart of Chernihiv. A square, a university, and a theater. Russia turned an ordinary Saturday into a day of pain and loss. There are… pic.twitter.com/AMgXCVfR7h

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2023