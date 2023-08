Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Nazionale di calcio

Luciano Spalletti sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale di calcio maschile, ha detto la Federcalcio (FIGC). Spalletti prende il posto di Roberto Mancini, che aveva annunciato a sorpresa le sue dimissioni la settimana scorsa dopo cinque anni alla guida della Nazionale. Negli ultimi giorni era diventato chiaro che Spalletti fosse la prima scelta della FIGC, ma l’ingaggio è stato ritardato da alcune complicazioni burocratiche ed economiche, perché l’allenatore aveva ancora un anno di contratto con il Napoli, con cui aveva vinto lo scudetto la scorsa stagione (aveva però deciso di prendersi un anno di riposo e non avrebbe allenato la squadra nel prossimo campionato).

Spalletti è toscano, ha 64 anni e nel corso della sua carriera ha allenato Inter, Roma, Zenit San Pietroburgo e Udinese. Con il Napoli ha ottenuto i principali successi della sua carriera e ha proposto un calcio creativo e moderno, molto apprezzato e che ha permesso alla squadra di dominare il campionato, vincendolo per la prima volta in 33 anni. Con la Roma invece aveva vinto due Coppe Italia e una Supercoppa, mentre con lo Zenit San Pietroburgo aveva vinto due campionati, una coppa nazionale e una supercoppa.

Dopo la vittoria agli Europei del 2021, la Nazionale di Mancini aveva clamorosamente mancato la qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar, peraltro i secondi di fila senza l’Italia. I primi appuntamenti dell’Italia allenata da Spalletti saranno il 10 e 12 settembre contro Nord Macedonia e Ucraina, in due partite valide per le qualificazioni agli Europei del 2024.

