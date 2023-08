Elon Musk ha detto che non si potranno più bloccare altri utenti su Twitter

Il capo di Twitter Elon Musk ha annunciato che sul social network, da lui rinominato X, sarà rimossa la funzione per “bloccare” altri utenti, cioè per impedire a un account considerato molesto per qualche ragione di seguire il proprio e commentare i propri tweet. Rispondendo a una domanda twittata dall’account Tesla Owners Silicon Valley, Musk ha detto che non sarà più possibile bloccare fatta eccezione per i messaggi privati, quelli che non sono visibili all’utenza generale della piattaforma ma che si svolgono separatamente tra due account. Musk ha anche detto che la funzione di blocco «non ha senso».

Molti utenti di Twitter hanno però notato che la possibilità di bloccare altri utenti è una delle condizioni che la app di un social media deve prevedere per poter essere presente sull’App Store di Apple e sul Play Store di Google, i due principali servizi di distribuzione di app. La possibilità di bloccare altri account è infatti presente sui social network principalmente per evitare contatti con persone che scrivono messaggi minacciosi.

L’eventuale rimozione della funzione per bloccare gli altri utenti da Twitter quindi potrebbe creare dei problemi alla permanenza dell’app del social network sugli smartphone e sugli altri dispositivi mobili.

Block is going to be deleted as a “feature”, except for DMs — Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2023

Rispondendo a un altro account Musk ha aggiunto che sarà ancora possibile silenziare altri account, cioè chiedere alla piattaforma di non mostrare i tweet di un altro utente senza smettere di seguirlo o bloccarlo. La funzione di blocco però fa qualcosa di diverso: impedisce a chi si ha bloccato di visualizzare i propri tweet, cosa che invece un utente silenziato può fare. L’unica alternativa per impedire a determinate persone di vedere i propri tweet resterebbe impostare il proprio account come “privato”: così facendo si rendono i propri tweet visibili e commentabili solo a una lista precisa di account.

