Andare in giro scalzi è una buona idea?

Lo scorso maggio la rivista online di moda e lifestyle The Cut aveva pubblicato un articolo in cui prevedeva che quella di quest’anno sarebbe stata una “Barefoot-Boy Summer“, cioè un’estate di ragazzi a piedi nudi. Nell’articolo venivano citati come esempi due personaggi noti statunitensi che erano stati fotografati mentre andavano in giro per Los Angeles scalzi, l’attore Jacob Elordi e il musicista Mike Sabath, e veniva suggerita l’idea che quella di andare in giro senza scarpe potesse diventare in breve tempo una nuova moda. The Cut faceva notare come anche il marchio di abbigliamento di lusso Etro, per la sua collezione maschile per la primavera/estate del 2023, avesse fatto sfilare i modelli scalzi.

Più di recente anche Ye, il rapper e stilista più noto come Kanye West, considerato piuttosto influente in fatto di moda e nuove tendenze anche molto eccentriche, è stato paparazzato insieme alla moglie Bianca Censori mentre scendeva da una macchina a piedi nudi durante un viaggio in Italia. All’origine di questa tendenza ci sono alcune convinzioni che circolano online sui possibili benefici che camminare senza scarpe porterebbe alla salute, sia fisica che mentale, ma le cui basi scientifiche sono molto poco solide.

Intervistato dopo essere stato paparazzato a Malibu senza scarpe, per esempio, Sabath aveva raccontato di non avere l’abitudine di andare in giro in città a piedi nudi ma di dedicarsi spesso al cosiddetto barefoot hiking, cioè la pratica di camminare in montagna scalzi. È una cosa che rientra in una serie di teorie su cui si trovano post entusiastici online e a cui ci si riferisce con i termini earthing o grounding (messa a terra). Si basano sull’idea che avere un contatto diretto con il suolo (e quindi con la Terra) sia un modo per migliorare il proprio equilibrio, ridurre l’ansia e sentirsi più energici. Per spiegare questi risultati è facile trovare online spiegazioni che citano elettroni e flussi di energia positiva e negativa.

Come ha fatto notare The Conversation però le evidenze scientifiche a sostegno di queste teorie sono molto poche e sono pochi anche gli studi sugli effetti a lungo termine dell’andare in giro a piedi nudi. In un recente articolo anche il Washington Post ha sottolineato come siano «comparse decine di studi sull’argomento, ma molte abbiano limiti come campioni troppo piccoli, risultati auto certificati e soggettivi, conflitti di interesse». Steven Novella, neurologo della scuola di medicina dell’università di Yale, ha detto al Washington Post che anche un bambino di quinta elementare saprebbe sfatare queste teorie con minime conoscenze di fisica.

I rischi di andare in giro scalzi sono invece spesso molto concreti e ampiamente noti: per esempio in alcuni contesti naturali può aumentare l’esposizione alle zecche, che nei casi più gravi possono causare la malattia di Lyme, e più in generale c’è il rischio che pezzi di vetro o di altri materiali possono causare tagli, traumi o sporcare ferite già esistenti e farle infettare. È notoriamente sconsigliato anche andare in giro a piedi nudi in posti come piscine o palestre, dove l’umidità aumenta il rischio di trasmissione di funghi e batteri.

I concetti di earthing e il grounding però riscuotono comunque parecchio successo online, dove vengono usati anche per vendere materassini e attrezzature che faciliterebbero il contatto con la Terra e allevierebbero stress e dolori cronici. Su TikTok i due hashtag hanno rispettivamente 163 e 529 milioni di visualizzazioni.

Nei casi delle celebrità fotografate in giro a piedi scalzi comunque le ragioni non sembrano essere legate all’earthing o al grounding, e chi ha cominciato a imitarle lo fa prevalentemente per la percezione diffusa che sia diventata una cosa “cool”. In un’episodio dell’ultima stagione della serie tv Succession, uscita la scorsa primavera, si vede uno dei personaggi, l’imprenditore miliardario svedese Lukas Matsson, che si sposta da un aereo privato a un altro a piedi nudi. L’attore che interpreta Matsson, Alexander Skarsgård, ha raccontato di aver improvvisato quella scena e la costumista della serie Michelle Matland, le cui scelte hanno avuto un enorme impatto sulla percezione dell’abbigliamento negli ambienti di lusso, ha detto di aver trovato la scelta coerente col personaggio, che «vuole essere visto come un hipster dallo stile casual che pensa liberamente e non è per niente legato al mondo degli affari».

