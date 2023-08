Il grande successo di una canzone che prende in giro la “Eurodance”

TikTok è responsabile del successo di molte canzoni, o almeno pezzi di canzoni. Alcuni sono grandi classici di decenni fa, riscoperti dalle nuove generazioni e apprezzatissimi: è successo per esempio a molte canzoni degli ABBA e a “Running Up That Hill” di Kate Bush, dopo il suo utilizzo nella serie Stranger Things. Di alcune canzoni nuove sono invece stati inizialmente pubblicati solo i ritornelli su TikTok, nella speranze che diventassero virali e ottenessero così molta attenzione al momento della pubblicazione del singolo vero e proprio, come nel caso di “abcdefu” di Gayle o “dial drunk” di Noah Kahan.

Di canzoni di questo ultimo tipo, in particolare, ce ne sono tantissime, ma la maggior parte non raggiunge mai una particolare popolarità al di fuori di una piccola nicchia: l’entusiasmo che una canzone susciterà su TikTok, insomma, non è prevedibile. E non era quindi prevedibile che una delle canzoni più amate – ironicamente e non – di questa estate su internet sarebbe stata “Planet of the Bass”, una parodia particolarmente demenziale delle canzoni house prodotte in Europa che andavano molto di moda tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila, un genere a cui ci si riferisce di solito come Eurodance.

La canzone è stata ideata dal comico newyorkese Kyle Gordon, che nel videoclip inizialmente pubblicato su TikTok a fine luglio si spaccia per un musicista soprannominato “DJ Crazy Times”, dai riconoscibili capelli di un rosso molto acceso, e registrata insieme alla cantante Chrissi Poland, che per “Planet of the Bass” ha assunto il soprannome di “Ms Biljana Electronica”.

La canzone è stata presentata fin da subito come una parodia di «tutte le canzoni dance europee negli anni Novanta», e prende in giro alcuni tratti comuni nella musica pop ed elettronica più commerciale di quel periodo: melodie orecchiabili ed elementari su una cassa che batte ogni quarto, un accompagnamento di pianoforte ripetitivo, una voce femminile che canta la melodia a cui si alterna quella di un cantante maschio che invece fa le strofe rappate, e un testo che invoca contemporaneamente la pace nel mondo e una serata divertente.

I 50 secondi di “Planet of the bass” inizialmente pubblicati da Gordon sono subito diventati virali sia su TikTok che su Twitter, dove la canzone ha trovato un folto pubblico di nostalgici di quel periodo, oltre a tantissime persone pronte a trasformare alcuni dei versi più sgrammaticati o insensati della canzone – come «Women are my favourite guy» (“Le donne sono il mio tizio preferito”) – in meme.

Ad alimentare ulteriormente l’interesse del pubblico prima della pubblicazione del singolo completo c’è stato anche un mezzo scandalo. Nel primo videoclip, la cantante che appariva insieme a DJ Crazy Times era interpretata da un’attrice e content creator bionda, Audrey Trullinger. Qualche giorno dopo è però uscito un secondo video, che Gordon ha detto di aver girato in Croazia, in cui Trullinger era stata sostituita da un’altra creator, questa volta mora, e poi un terzo in cui appariva un’altra bionda, ma sempre diversa da Trullinger. Moltissime persone si sono lamentate, chiedendo il ritorno della prima “Ms Biljana Electronica”, ma Gordon ha sottolineato di aver fatto tutto di proposito, per fare ironia sul fatto che nell’Eurodance era molto frequente che le vocalist donne fossero sostituite senza spiegazioni.