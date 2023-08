Cos’è il Ferragosto e perché si festeggia

Ferragosto, il 15 agosto, è una festa nazionale religiosa che nella tradizione cristiana celebra l’Assunzione in cielo di Maria. Come succede per molte altre festività religiose, però, anche Ferragosto prende il suo nome e la data da un’antica festività romana.

Secondo la tradizione cattolica, dopo aver terminato la propria vita terrena, Maria fu portata in Paradiso sia con l’anima che con il corpo. Per la Chiesa cattolica Maria è l’unica persona oltre a Cristo a essere stata assunta materialmente in cielo: un’anticipazione della risurrezione delle carni, cioè – secondo i cattolici – quel momento, alla fine dei tempi, in cui tutti i corpi dei defunti si ricongiungeranno alle loro anime dopo il Giudizio universale.

Pubblicità

L’Assunzione non implica necessariamente la morte di Maria, ma non la esclude nemmeno. Le varie confessioni cristiane divergono su questo punto. Il 15 di agosto ortodossi e armeni celebrano solo la Dormizione di Maria, “Dormizione” perché Maria non sarebbe veramente morta, ma solo caduta in un sonno profondo. I protestanti invece non credono all’Assunzione di Maria e non fanno festa perché questo episodio non è narrato nel Vangelo. Il dogma cattolico fu proclamato nel novembre del 1950 da papa Pio XII.

La parola Ferragosto deriva dalle feriae Augusti, il riposo di Augusto, una festività decisa dall’imperatore romano Ottaviano Augusto nel 18 avanti Cristo. La festa si rifaceva in parte ai Consualia, le antiche feste romane celebrate alla fine dei lavori agricoli e dedicate a Conso, il dio dei granai e della fertilità. L’istituzione dell’antico Ferragosto aveva quindi lo scopo di mettere insieme un certo numero di giorni di riposo alla fine del periodo del raccolto, per consentire a chi aveva lavorato nei campi di recuperare le energie. I giorni di riposo erano accompagnati da feste e celebrazioni, che tipicamente si tenevano il primo giorno di agosto.

I festeggiamenti furono spostati al 15 del mese per volontà della Chiesa cattolica, proprio per ricondurre la festività popolare all’Assunzione di Maria.

– Leggi anche: Come sono nate le vacanze al mare

A rendere Ferragosto una festività popolare contribuì l’istituzione dei “Treni speciali celeri per i servizi festivi popolari”, voluti nel 1931 dall’allora ministero delle Comunicazioni e noti come “Treni popolari di Ferragosto”. Introdotti dal regime fascista, i treni permettevano di raggiungere a prezzi ridotti le località turistiche nel mese di agosto, contribuendo alla nascita del turismo di massa estivo.