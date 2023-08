Una serie di video su TikTok ha provocato dei tafferugli a Oxford Street

Mercoledì a Londra ci sono stati disordini per via di una serie di video su TikTok che invitavano a organizzare un ritrovo per derubare alcuni negozi di Oxford Street, nota via di shopping e molto turistica. Per alcune ore la situazione è stata descritta come «caotica», e ci sono stati tafferugli tra le decine di adolescenti che si erano riuniti per partecipare all’evento e la polizia, che aveva rafforzato la propria presenza nell’area in previsione di furti e altri reati. Alla fine sono state arrestate nove persone e altre 34 sono state fatte allontanare.

I video erano diventati virali sia su TikTok che su Snapchat all’inizio della settimana, dove sono circolati con il tag “Oxford Circus JD robbery”: l’invito era appunto quello di ritrovarsi alle tre del pomeriggio di mercoledì in Oxford Street per saccheggiare il negozio di articoli sportivi JD Sports e altre attività della zona. Un manifesto comparso in un video suggeriva di indossare guanti e passamontagna; diceva anche di non portare armi e consigliava di non partecipare se non si fosse in grado di correre.

La polizia è riuscita a fatica a contenere le ragazze e i ragazzi che si erano radunati davanti al negozio di JD Sports e al vicino McDonald’s e correvano in giro per la via. Le immagini circolate sui social media mostrano alcuni agenti rincorrere alcuni adolescenti fuori dai negozi e cercare di fermarne altri, usando anche i manganelli. Una testimone ha raccontato all’Independent di essere rimasta intrappolata nei disordini dopo essere uscita da un Apple Store sempre lungo la via, credendo di trovarsi in mezzo a un accoltellamento o a un attacco violento. Un’altra persona ha descritto la situazione come caotica.

Un negozio di ottica e una farmacia hanno chiuso temporaneamente allontanando i clienti per il timore di danni e furti. Anche il traffico è stato bloccato per alcuni minuti. Non ci sono state comunque notizie di un effettivo saccheggio al negozio di articoli sportivi.

La situazione è stata gestita nel giro di circa cinque ore. Nove persone sono state arrestate per il sospetto di aver aggredito agenti di polizia o di voler commettere furti, mentre 34 sono state fatte allontanare nell’ambito del provvedimento emanato dal sindaco, che per 48 ore aveva dato alla polizia la facoltà di intervenire per far disperdere le persone. Altre due sono state arrestate nell’Essex, a nord-est di Londra, con l’accusa di aver pianificato furti ad alcuni negozi sempre per via del trend su TikTok.

Pochi giorni prima era successo qualcosa di simile a Manhattan: migliaia di persone si sono radunate a Union Square Park dopo che lo youtuber Kai Cenat aveva annunciato che avrebbe regalato trecento console PlayStation 5 a chi si fosse presentato. Anche in quel caso il raduno improvviso e l’atteggiamento esagitato della folla ha causato gravi disordini: alcuni hanno cominciato a lanciare bottiglie e fuochi d’artificio, altri hanno bloccato il traffico e l’ingresso della stazione ferroviaria locale, sono saliti sui tetti delle auto e si sono scontrati in alcuni casi con gli almeno mille agenti di polizia chiamati a intervenire, che ci hanno comunque messo alcune ore a disperdere la folla.

Oxford Street si trova in centro a Londra ed è la via di negozi più frequentata di tutta Europa. Si calcola che ogni giorno ci passino circa 500mila persone, tra residenti e turisti. Martedì il sindaco di Londra Sadiq Khan aveva chiesto alla gente di stare lontana dalla zona per i rischi collegati ai presunti saccheggi che erano stati incoraggiati attraverso i social network, che aveva descritto come un «nonsense». La ministra dell’Interno britannica Suella Braverman invece ha scritto su X (il vecchio Twitter) che le persone che hanno causato questi disordini devono essere «rintracciate e messe in carcere», aggiungendo che «non si può permettere che questo tipo di sregolatezza visto in alcune città americane arrivi nelle strade del Regno Unito».

Tra le persone che sono state fatte allontanare dalla polizia mercoledì c’era anche Mizzy, un diciottenne piuttosto seguito su TikTok che di recente si era fatto notare per aver rubato il cane di una donna e per alcuni “scherzi” ritenuti piuttosto grotteschi e offensivi, fino a essere arrestato. Anche Mizzy, il cui vero nome è Bacari Bronze O’Garro, era sospettato di aver partecipato al tentativo di saccheggio lungo la via: ha detto che lui non ne sapeva nulla e che si trovava nella zona per andare al cinema con degli amici.

