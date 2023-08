Uno youtuber ha provocato una specie di rivolta a Manhattan

Venerdì pomeriggio migliaia di persone si sono radunate a Union Square Park, nel quartiere di Manhattan, a New York, dopo che lo youtuber Kai Cenat aveva annunciato che avrebbe regalato trecento console PlayStation 5 a chi si fosse presentato. Al momento, Cenat è popolarissimo su Twitch, piattaforma di live streaming dove si riprende soprattutto mentre gioca ai videogiochi: a febbraio era diventato lo streamer più seguito nella storia della piattaforma.

Il raduno improvviso e l’atteggiamento esagitato della folla ha causato gravi disordini: alcuni hanno cominciato a lanciare bottiglie e fuochi d’artificio, altri hanno bloccato il traffico e l’ingresso della stazione ferroviaria locale, sono saliti sui tetti delle auto e si sono scontrati in alcuni casi con la polizia chiamata a intervenire.

Pubblicità

Il cosiddetto “giveaway”, cioè la pratica di regalare prodotti ai propri follower, è molto diffusa tra influencer e creatori di contenuti online, che la usano spesso per fare promozioni in collaborazione con le aziende. Cenat però ha 4 milioni di iscritti al proprio canale YouTube ed è uno dei più famosi content creator della piattaforma di live streaming Twitch, dove ha più di 300mila abbonati paganti: la sua enorme esposizione ha portato a una situazione fuori controllo.

La polizia di New York ha mandato a Union Square almeno mille agenti, che ci hanno comunque messo alcune ore a disperdere la folla. «Abbiamo già visto cose del genere, ma mai a questo livello di pericolosità: i giovani non ascoltavano i nostri ordini», ha commentato il capo della polizia Jeffrey Maddrey. «C’erano persone che andavano in giro con pale, asce e altri attrezzi edili. Le persone accendevano fuochi d’artificio e li lanciavano contro la polizia o l’uno contro l’altro».

Cenat, che non aveva chiesto alcun permesso prima di organizzare l’evento, è stato fermato dalla polizia per qualche ora e rischia di essere incriminato per incitamento alla rivolta. «Penso che molti ragazzi fossero lì per avere un pc o una PlayStation gratis, ma io volevo solo vedere Kai. È il più grande creator nero in America in questo momento», ha spiegato uno dei giovani che si trovavano in Union Square al New York Times. Cenat ha pubblicato un video sul suo canale YouTube in cui descrive la situazione dall’interno del furgone in cui si trovava e mostra le immagini della folla diffuse dai telegiornali.