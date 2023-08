Una storica capitale delle Hawaii è stata distrutta dagli incendi

I tre incendi di vegetazione che mercoledì si sono diffusi sull’isola di Maui, alle Hawaii, hanno distrutto Lahaina, una città di quasi 13mila abitanti che tra il 1820 e il 1845 fu la capitale dell’allora Regno delle Hawaii. A causa degli incendi almeno sei persone sono morte e gli ospedali dell’isola sono pieni di pazienti ustionati o in difficoltà per aver inalato del fumo: ci si aspetta che il numero dei morti aumenti nelle prossime ore. Tuttora i vigili del fuoco stanno cercando di contenere gli incendi, che riguardano principalmente la parte occidentale dell’isola.

Maui è la seconda isola più grande delle Hawaii, dopo quella che dà il nome all’arcipelago, e ha una popolazione di quasi 170mila persone, a cui si aggiunge spesso qualche migliaio di turisti. Nelle ultime ore proprio i turisti hanno fatto molta fatica a comunicare con le proprie famiglie e per via degli incendi le autorità locali li hanno invitati a lasciare l’isola «il prima possibile». Tuttavia i voli in partenza sono stati ritardati, sempre a causa degli incendi, e la parte occidentale dell’isola, quella dove si trova Lahaina, è parzialmente isolata.

Wildfires, pushed by winds from Hurricane Dora, raced through parts of Hawaii, burning down businesses in Lahaina, Maui, injuring several people, forcing evacuations and leading some to flee to the relative safety of the ocean, where they were rescued by the Coast Guard. pic.twitter.com/SKZibg1J09

— The Associated Press (@AP) August 9, 2023