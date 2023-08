Il governo tasserà gli “extraprofitti” delle banche

Lunedì sera durante la conferenza stampa di presentazione dei cosiddetti «decreti omnibus» il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini ha annunciato che il governo imporrà sulle banche una tassa sugli “extraprofitti”, cioè i maggiori introiti guadagnati per via dell’aumento dei tassi di interesse su mutui e prestiti, attribuiti in gran parte ai tentativi della Banca Centrale europea di fermare l’inflazione.

La misura è stata approvata nel Consiglio dei ministri di lunedì un po’ a sorpresa: non era presente nell’ordine del giorno diffuso nel primo pomeriggio, e soprattutto due mesi fa il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti aveva escluso che il governo ci stesse lavorando. «Non sapeva nulla l’Associazione delle banche, né i grandi banchieri, né tantomeno importanti esponenti della maggioranza», scrivono Francesco Olivo e Alessandro Barbera sulla Stampa.

Di questa tassa si parlerà verosimilmente parecchio: sia perché colpirà in maniera significativa le banche – Salvini ha spiegato che il governo intende ricavarci «alcuni miliardi» – sia perché è una misura che in forme simili è stata applicata da altri governi europei come quello spagnolo, guidato dal socialista Pedro Sánchez.

Il testo ufficiale del decreto non è stato diffuso pubblicamente, ma il Sole 24 Ore ha spiegato che verranno tassati al 40 per cento sia la differenza degli interessi «tra l’esercizio 2021 e 2022 eccedente il 3%», sia «l’eccedenza del 6% maturata tra il 2021 e il 2023». La tassa non potrà superare il 25 per cento del patrimonio netto della banca alla chiusura del proprio bilancio nel 2022, e dovrà essere pagata entro il 30 giugno 2024, quindi tra meno di un anno. La Stampa, citando fonti della presidenza del Consiglio, scrive che il governo si aspetta di ricavare dalla tassa almeno tre miliardi di euro.

Non è ancora chiaro come il governo intenderà usare questi soldi: nella conferenza stampa di lunedì Salvini è stato molto vago a riguardo. Dalle sue parole il Corriere della Sera ipotizza che una parte dei soldi potranno servire al governo per finanziare la riforma dell’Irpef, ossia l’imposta sul reddito delle persone fisiche, che lo stato esige da chiunque percepisca un reddito sopra una certa soglia. Della riforma si parla ormai da mesi, e sembra che il governo possa presentare la sua versione definitiva dopo l’estate.