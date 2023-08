L’ISIS ha confermato la morte del suo leader, Abu al Hussein al Hussayni al Qurashi, e ha annunciato il suo successore

Giovedì lo Stato Islamico (o ISIS) ha confermato la morte del suo leader, Abu al Hussein al Hussayni al Qurashi, e ha annunciato il nome della persona che prenderà il suo posto: Abu Hafs al Hashimi al Qurashi. A fine aprile il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan aveva detto che il leader del gruppo terroristico era morto durante un’operazione di una squadra dell’intelligence turca nel nord della Siria, senza precisare le circostanze. In un messaggio registrato condiviso su Telegram un portavoce del gruppo ha invece detto che al Qurashi è stato ucciso durante uno «scontro diretto» contro Hayat Tahrir al Sham, il principale gruppo jihadista rimasto in Siria, senza tuttavia specificare quando né come.

Al Qurashi era stato nominato nuovo capo dell’ISIS lo scorso novembre in seguito alla morte del suo predecessore, Abu al Hasan al Hashimi al Qurashi, che sempre secondo quanto riferito dal gruppo terroristico era morto «in battaglia».