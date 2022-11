È morto il capo dell’ISIS, Abu al Hasan al Hashimi al Qurashi

L’ISIS ha annunciato la morte del suo leader, Abu al Hasan al Hashimi al Qurashi: secondo quanto riferito dal gruppo terroristico attraverso i suoi organi di propaganda, sarebbe morto «in battaglia», ma non sono stati diffusi maggiori dettagli sulla morte. Al suo posto è stato nominato un nuovo capo, Abu al Hussein al Hussayni al Qurashi. Come per il suo predecessore, questo è solo un nome di battaglia e non se ne conosce la reale identità. Abu al Hasan al Hashimi al Qurashi era stato nominato capo dell’ISIS lo scorso marzo, quando il gruppo aveva anche confermato la morte del suo predecessore in un raid degli Stati Uniti in Siria.