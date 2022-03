L’ISIS ha annunciato il nome del suo nuovo capo, Abu al Hasan al Hashimi al Qurashi, e ha confermato per la prima volta l’uccisione del precedente, Abu Ibrahim al Hashimi al Qurashi, che gli Stati Uniti avevano detto di aver ucciso in un attacco aereo nel nord della Siria a inizio febbraio. Nel messaggio diffuso dall’ISIS non è stato detto quale sia la vera identità di Abu al Hasan al Hashimi al Qurashi, che è infatti un nome di battaglia.