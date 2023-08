Trump sta per essere incriminato formalmente per l’assalto al Congresso

L’ex presidente statunitense Donald Trump è appena arrivato in tribunale a Washington per essere messo in stato di fermo per l’assalto al Congresso degli Stati Uniti compiuto da alcuni suoi sostenitori nel gennaio del 2021. Trump è stato incriminato con l’accusa di aver tentato di sovvertire il risultato delle elezioni presidenziali del 2020, con l’obiettivo di rimanere in carica nonostante la vittoria del candidato Democratico Joe Biden. Dovrà rispondere di quattro diversi capi d’accusa, fra cui aver cospirato contro gli Stati Uniti e contro i diritti dei cittadini. Sarà messo temporaneamente in stato di fermo, ma verrà rilasciato subito dopo.

Quello relativo all’assalto al Congresso è il secondo caso federale in cui Trump è stato incriminato nel giro di poche settimane dopo quello che riguarda l’indagine sui documenti riservati che erano stati trovati nella sua villa di Mar-a-Lago, in Florida. È una situazione del tutto eccezionale nella storia degli Stati Uniti, anche perché Trump è candidato alle presidenziali del 2024 ed è molto probabile che durante la campagna elettorale dovrà affrontare le conseguenze dei procedimenti avviati contro di lui.

Trump è arrivato al tribunale vicino al Campidoglio attorno alle 15:15 di giovedì, quando in Italia erano le 21:15. I livelli di sicurezza in città sono altissimi, l’area è presidiata dagli agenti federali e dalla polizia metropolitana e alcune strade sono state bloccate, ma non si prevedono grossi disordini. Una volta arrivato in tribunale, l’ex presidente verrà messo in stato di fermo, che negli Stati Uniti è una procedura standard quando una persona viene incriminata con il sospetto di aver commesso un crimine non violento. Chi è accusato viene condotto in tribunale per ascoltare i capi d’accusa: gli vengono prese le impronte digitali e fatte le foto segnaletiche, e poi viene rilasciato in attesa del processo.

Considerato il ruolo di Trump, tuttavia, gli saranno concessi alcuni trattamenti di riguardo. Secondo le informazioni fornite da un agente di polizia citato in forma anonima dal New York Times per esempio non gli verrà fatta la foto segnaletica, come era già successo durante l’incriminazione a Miami. Dovrebbero tuttavia prendergli le impronte digitali e ci si aspetta che debba rispondere a una serie di domande generiche. Con ogni probabilità Trump si dichiarerà non colpevole e poi verrà rilasciato.

Oltre a essere accusato di aver cospirato contro gli Stati Uniti e contro i diritti dei cittadini nell’intento di restare al potere nonostante l’esito delle elezioni, Trump è stato incriminato per intralcio a un procedimento governativo e per il tentativo di influenzare i testimoni. La pena massima per il reato più grave è di 20 anni di carcere.

Quella relativa all’assalto al Congresso è l’incriminazione più grave per Trump e quella che prevede le pene più pesanti. Nel presentarla, il procuratore speciale Jack Smith aveva definito l’assalto «un attacco senza precedenti alla democrazia americana alimentato dalle bugie». Trump, che aveva già definito le accuse «ridicole», ha scritto giovedì sul suo social network Truth Social che verrà «arrestato per aver messo in dubbio un’elezione corrotta, truccata e rubata», e che questo per lui è «un grande onore».

A giugno Trump era stato incriminato in un tribunale federale a Miami per aver conservato nella propria villa di Mar-a-Lago alcuni documenti governativi riservati su armi nucleari, piani militari e di intelligence risalenti al suo periodo da presidente. Il caso è considerato solido e molto pericoloso per l’ex presidente: il processo dovrebbe cominciare a maggio, ma potrebbe essere rinviato se verranno accolte le richieste della difesa.

L’ex presidente inoltre è incriminato nel caso relativo a un pagamento illegale all’attrice di film porno Stormy Daniels e si pensa che una quarta incriminazione sulle presunte interferenze nelle elezioni in Georgia possa arrivare entro le prime tre settimane di agosto. Questa inchiesta riguarda in particolare la possibilità che Trump abbia cercato di sovvertire l’esito delle elezioni presidenziali nello stato, per cercare di ottenere i voti necessari per ribaltare il risultato generale in proprio favore.

