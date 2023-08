L’oggetto cilindrico trovato su una spiaggia australiana che per molti giorni non era stato identificato è una parte di un vettore spaziale indiano

L’Agenzia spaziale australiana ha identificato l’oggetto cilindrico trovato su una spiaggia nella costa occidentale del paese lo scorso 17 luglio: è una parte di un vettore spaziale gestito dall’Organizzazione indiana per le ricerche spaziali, caduto in mare e trasportato sulla costa dalle correnti. L’Organizzazione indiana per le ricerche spaziali ha confermato che appartiene a uno dei suoi vettori utilizzati per lanciare i satelliti in orbita.

We have concluded the object located on a beach near Jurien Bay in Western Australia is most likely debris from an expended third-stage of a Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV).

The PSLV is a medium-lift launch vehicle operated by @isro.

— Australian Space Agency (@AusSpaceAgency) July 31, 2023