Un grande oggetto non ancora identificato è stato trovato su una spiaggia australiana

Sabato su una spiaggia dell’Australia Occidentale, circa 250 chilometri a nord della città di Perth, è stato trovato un grosso oggetto che non è ancora stato identificato con certezza. È un cilindro con un diametro di circa 2 metri, fatto di un materiale simile alla fibra di carbonio. Il giorno seguente la polizia è intervenuta e ha impedito alle persone di avvicinarsi in attesa che ne venisse appurata la provenienza e l’eventuale pericolosità.

We are currently making enquiries related to this object located on a beach near Jurien Bay in Western Australia.

The object could be from a foreign space launch vehicle and we are liaising with global counterparts who may be able to provide more information.

