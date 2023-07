Le foto del grande raduno di mongolfiere in Umbria

Uno dei raduni di mongolfiere più famosi del mondo è la Bristol Balloon Fiesta, che si tiene ogni agosto nella città del sudovest dell’Inghilterra ed è anche il più grande di tutta Europa: manifestazioni simili e altrettanto suggestive, però, si tengono anche in Italia. Venerdì tra Todi e Gualdo Cattaneo, a sud di Perugia, è cominciata la 36esima edizione dell’Italian International Balloon Grand Prix, la principale manifestazione di questo genere in Italia, sia per tradizione che per numero di partecipanti. È una sorta di “gran premio”, una gara insomma, a cui partecipano 75 squadre di 22 paesi diversi: durerà fino al prossimo 6 agosto e come mostrano le foto scattate durante la prima giornata dell’evento colorerà con decine di mongolfiere i cieli e le campagne umbre.

