Il gruppo Kering ha acquisito il 30 per cento di Valentino per 1,7 miliardi di euro

Il gruppo Kering, di cui fanno parte Gucci e altre aziende del lusso come Balenciaga e Bottega Veneta, ha acquisito il 30 per cento di Valentino da Mayhoola, la società del Qatar che continua comunque a mantenere la maggioranza del famoso marchio di moda. L’acquisizione da 1,7 miliardi di euro prevede, tra le altre cose, un’opzione per Kering di ottenere il pieno controllo del capitale sociale di Valentino entro il 2028. L’iniziativa rientra nei piani per una maggiore collaborazione tra Kering e Mayhoola.

Lo scorso 18 luglio Marco Bizzarri, il presidente e amministratore delegato di Gucci dal 2015, aveva annunciato che lascerà l’azienda il 23 settembre. Il direttore generale del gruppo Kering Jean-François Palus sostituirà temporaneamente Bizzarri, mentre una riorganizzazione più ampia del gruppo prevede la promozione di Francesca Bellettini, amministratrice delegata di Saint Laurent, a viceamministratrice delegata di Kering.