Due persone sono morte a causa degli incendi che si sono sviluppati nella Grecia centrale

Due persone sono state trovate morte nell’area fra le città di Volo e Lamia, nella Grecia centrale, a causa degli incendi che ormai da più di una settimana si sono sviluppati in tutto il paese, alimentati dalle temperature molto elevate e dai forti venti. Sono i primi morti confermati per gli incendi in Grecia dopo i due piloti dell’aeronautica morti martedì a causa dello schianto dell’aereo antincendio con cui stavano aiutando a estinguere un incendio boschivo sull’isola di Evia.

I vigili del fuoco hanno dichiarato che solo nelle ultime 24 ore in Grecia sono iniziati 61 incendi, con migliaia di persone evacuate. Da sabato, si stima che sull’isola di Rodi siano state evacuate circa 20mila persone a causa degli incendi, con conseguenze disastrose non solo per l’ambiente ma anche per l’economia dell’isola, che si basa sui turisti che la visitano nei mesi estivi, oltre un milione ogni anno.