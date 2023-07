È stato battuto un record mondiale che apparteneva a Federica Pellegrini da 14 anni

La nuotatrice australiana Mollie O’Callaghan ha vinto la medaglia d’oro nei 200 stile libero ai Mondiali in corso a Fukuoka e nel farlo ha battuto il record mondiale della specialità che dal 2009 apparteneva a Federica Pellegrini. O’Callaghan ha vinto l’oro in 1 minuto, 52 secondi e 85 centesimi, mentre il record di Pellegrini era di 1 minuto, 52 secondi e 98 centesimi.

Quello dei 200 stile libero era il record mondiale più vecchio ancora in vigore nel nuoto femminile. Pellegrini lo aveva stabilito — migliorando un primato che già le apparteneva — ai Mondiali del 2009 a Roma: fu uno degli undici record mondiali che la nuotatrice italiana stabilì in vent’anni di carriera, terminati dopo le Olimpiadi di Tokyo.

Pubblicità

Proprio pochi giorni fa Pellegrini aveva parlato dell’eventualità che il suo record venisse battuto ai Mondiali in corso in Giappone. In un’intervista a Repubblica aveva detto: «A livello romantico mi piace l’idea che cada nello stesso momento in cui è caduto per mano di Léon Marchand anche l’ultimo di Michael Phelps, nei 400 misti». Dopo il risultato di O’Callaghan, Pellegrini ha inoltre colto l’occasione per annunciare la sua gravidanza con un video pubblicato su Instagram.

Inizialmente l’atleta più indicata per batterlo era un’altra australiana, la ventiduenne Ariarne Titmus, che domenica aveva stabilito il record del mondo vincendo l’oro nei 400 stile libero. Nella finale dei 200, tuttavia, Titmus è arrivata seconda dietro alla connazionale O’Callaghan, che ha 19 anni e in carriera ha già vinto due ori olimpici e quattro mondiali.

– Leggi anche: Nel nuoto sono gli anni di Thomas Ceccon