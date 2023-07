Oggi il parlamento israeliano inizia a votare la riforma della giustizia

Questo fine settimana in Israele c’è stata una nuova ed estesa protesta contro la contestata riforma della giustizia proposta dal governo di destra di Benjamin Netanyahu, su cui oggi inizierà a votare il parlamento israeliano. La riforma della giustizia è da mesi la questione politica più discussa in Israele, ed è stata regolarmente al centro di proteste estese ed eccezionali: prevede di togliere alcuni poteri alla Corte suprema per affidarli al governo, e per questo chi vi si oppone la considera una minaccia per la democrazia.

Il voto di lunedì riguarda una prima legge che toglierebbe alla Corte suprema israeliana il potere di bloccare le decisioni del governo in carica sulla base del concetto giuridico di «irragionevolezza». È uno strumento che negli ultimi anni la Corte ha usato in più occasioni, per esempio impedendo a Netanyahu di assegnare il ministero dell’Economia a un suo alleato che era stato condannato per frodi fiscali.

In previsione del voto di oggi alla Knesset (il parlamento unicamerale israeliano) nel fine settimana si sono mobilitate centinaia di migliaia di persone in tutto Israele. Decine di migliaia sono arrivate a Gerusalemme con un corteo partito da Tel Aviv, a circa 70 chilometri di distanza: il corteo, durato quattro giorni nonostante il caldo, si è concluso davanti all’ingresso della Knesset, dove migliaia di persone si sono accampate in tenda. Centinaia di migliaia hanno manifestato a Tel Aviv, Haifa e in altre città.

Anche questa volta la protesta ha coinvolto i militari. Sabato oltre un centinaio di importanti funzionari della sicurezza, tra cui comandanti militari in pensione, commissari di polizia e capi di agenzie di intelligence, hanno firmato una lettera per chiedere a Netanyahu di ritirare la sua proposta di riforma. Tra i firmatari c’erano Moshe Yaalon, ex ministro della Difesa israeliano, e Ehud Barak, ex primo ministro. Sempre sabato, altri 10mila riservisti hanno minacciato di dimettersi in segno di protesta contro la riforma della giustizia. I riservisti sono una parte importante dell’esercito israeliano, che spesso è chiamata a svolgere compiti militari anche in tempo di pace.

La loro adesione alle proteste, e più in generale quella dell’ambiente militare, è un fatto eccezionale e senza precedenti: normalmente i militari si mantengono lontani da dispute politiche e sono per lo più filo-governativi.

Oltre alla norma sul concetto giuridico di «irragionevolezza», la riforma della giustizia di Netanyahu prevede anche l’introduzione di nuove norme per riformare la commissione che nomina i giudici della Corte Suprema e dei tribunali inferiori. Attualmente i giudici sono selezionati da una commissione di nove membri di cui soltanto quattro, cioè la minoranza, sono scelti dal governo. La riforma porterebbe a 11 i membri della commissione che seleziona i nuovi giudici, e a otto i membri di nomina politica: in questo modo, il governo avrebbe sostanzialmente il controllo delle nomine dei giudici. Questa seconda parte della riforma è però ancora lontana dall’essere discussa dalla Knesset.

Netanyahu guida il governo più di destra della storia d’Israele, e la riforma della giustizia che ha proposto sta dividendo in modo molto profondo la società israeliana. Netanyahu e i suoi sostenitori ritengono che la riforma sia necessaria per limitare il potere dei giudici, non eletti, sulle decisioni del governo eletto: Netanyahu ha sostenuto in più occasioni che è un potere eccessivo e che viene strumentalmente usato per fini politici, per ostacolare l’attività del suo governo.

Chi si oppone ritiene invece che la riforma di Netanyahu minacci in modo radicale l’equilibrio tra poteri in grado di garantire la tenuta della democrazia. In Israele non esiste una Costituzione, e ci sono solo alcune Leggi fondamentali che sanciscono i diritti individuali e le relazioni tra cittadini e stato. Per questo la Corte suprema ha un ruolo eccezionalmente importante nella vita politica di Israele, e toglierle potere eliminerebbe uno dei pochi contrappesi al potere del governo in carica.