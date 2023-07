Weekly Beasts

Tra le foto animalesche della settimana c’è quella della cagnolina Bella, sopravvissuta due mesi nel mezzo dell’Oceano Pacifico insieme al suo padrone, Tim Shaddock, immortalata sulla nave che li ha soccorsi. L’uomo ha raccontato che in quei mesi sia lui che Bella si sono alimentati solo con pesce crudo e acqua piovana. Intanto in Bangladesh dei bufali vengono nutriti dalle barche dopo che i loro pascoli sono stati allagati per le forti piogge monsoniche della scorsa settimana. In terreni allagati camminano anche le mucche in India. Nello zoo di Skopje, in Macedonia del Nord, invece, ippopotami e scimmie si dissetano mangiando anguria.