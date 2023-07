C’è stato un attacco armato ad Auckland, in Nuova Zelanda

Giovedì mattina ad Auckland, in Nuova Zelanda, un uomo ha ucciso a colpi di fucile due persone in un cantiere di un palazzo in costruzione, e ne ha ferite almeno altre cinque tra cui un poliziotto. È successo alle 7:20 locali (quando in Italia erano le 21:20 di mercoledì sera) in Queen Street, che si trova in una zona centrale della città, circa 4 chilometri a nord dallo stadio dove oggi ci sarà la prima partita dei Mondiali femminili di calcio.

La polizia ha fatto sapere che a sparare è stato Matu Tangi Matua Reid, un uomo di 24 anni che era agli arresti domiciliari per violenza domestica, ma che aveva ricevuto un permesso per andare nell’area del palazzo in costruzione: è stato trovato morto dalla polizia arrivata sul posto pochi minuti dopo l’inizio della sparatoria. Il primo ministro neozelandese Chris Hipkins ha detto che si esclude che sia stato un attacco terroristico. Per il momento non ci sono maggiori informazioni sulle motivazioni dell’attacco, e sulle condizioni delle persone ferite.