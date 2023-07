È morto Andrea Purgatori, giornalista, scrittore, sceneggiatore e attore italiano: aveva 70 anni. È stato a lungo inviato del Corriere della Sera, per il quale ha realizzato in quasi 25 anni numerose inchieste sul terrorismo internazionale e italiano, raccontando tra le altre cose molti delitti di mafia, il rapimento e l’omicidio di Aldo Moro e soprattutto la strage di Ustica, a cui si dedicò per molti anni.

Negli anni Ottanta è stato inviato di guerra durante le guerre in Libano, in Iran e Iraq e negli anni Novanta durante la Guerra del Golfo. Ha condotto diversi programmi televisivi sulla Rai, su Sky e in anni più recenti su La7, dove dal 2017 conduceva il programma di approfondimento culturale Atlantide.