Una città francese vuole mappare il DNA dei suoi cani per identificare le cacche lasciate in strada

A Béziers, una città di circa 70mila abitanti nel sud della Francia, da domenica i padroni di cani residenti nel quartiere più centrale della città sono obbligati a far identificare il DNA del proprio animale con un campione di saliva. L’obiettivo è creare uno schedario genetico che permetta di individuare chi lascia la cacca del proprio cane per strada senza raccoglierla. Lo ha annunciato il sindaco, Robert Ménard, che aveva già proposto una misura simile nel 2016. Parlando con una radio locale Ménard si è lamentato del fatto che il comune debba raccogliere più di un migliaio di cacche al mese.

Ogni cane dovrà essere dotato di un “passaporto genetico”, come è stato definito dai giornali francesi: senza, si rischia una multa di 38 euro. Lo si può ottenere portando il cane da un veterinario della città e facendogli fare un test del DNA gratuito. Chi lascia la cacca del proprio cane per le strade del centro dovrà invece pagare 122 euro per le spese di pulizia.

Pubblicità

I cittadini hanno tre mesi di tempo per adeguarsi alle nuove misure, che rimarranno in fase sperimentale fino al 2025, quando si deciderà se mantenerle definitivamente o meno. Il sindaco ha detto che ci sarà una certa tolleranza sul “passaporto genetico” per i cani dei turisti, che però rischieranno come tutti gli altri la multa per le spese di pulizia se non raccoglieranno gli escrementi dei propri animali.

– Leggi anche: Il laboratorio di Robert Ménard

Ménard è un personaggio piuttosto eccentrico e controverso in Francia: in passato ha militato nel Partito Socialista ed è stato uno dei fondatori di Reporters without Borders, un’organizzazione internazionale che si occupa della tutela della libertà di stampa e dei giornalisti. Nel corso del tempo però ha assunto posizione sempre più intolleranti e molto conservatrici su temi come la sicurezza, l’accoglienza ai rifugiati e il “decoro” della città, spostandosi decisamente su idee di destra.

Nel 2014 era stato eletto sindaco di Béziers con un programma secondo alcuni più a destra anche del Front National, il partito di estrema destra più popolare in Francia, guidato da Marine Le Pen. Fra le iniziative più discusse che Béziers ha promosso nella sua città ci sono stati un coprifuoco estivo per i minori di tredici anni e un’ordinanza contro chi sputa in strada.