L’estate è un periodo in cui molte persone leggono più libri perché si va in vacanza e si ha più tempo libero. Anche per questo l’8 settembre uscirà una puntata speciale di Comodino, il podcast sui libri con Ludovica Lugli e Giulia Pilotti, in aggiunta a quelle consuete che escono il 15 di ogni mese. Sarà speciale perché sarà dedicata a un unico libro invece che due, cioè il romanzo Follia di Patrick McGrath, perché sarà disponibile solo per le persone abbonate al Post e perché sarà un’occasione per coinvolgere chi ci permette di fare giornalismo in modo gratuito e produrre Comodino e gli altri podcast.

Le persone abbonate che avranno voglia di leggere Follia nelle prossime settimane (o lo hanno già letto in passato) potranno mandarci dei contributi vocali per raccontarci la loro opinione sul libro: la puntata sarà una specie di gruppo di lettura. Per partecipare, scrivete a comodino@ilpost.it dall’indirizzo email con cui avete registrato il vostro abbonamento, e vi risponderemo spiegandovi come fare.

Abbiamo scelto Follia perché è un romanzo avvincente e disponibile in edizione tascabile che di recente è stato interessato da uno dei fenomeni più rilevanti che si sono visti nel mondo dei libri: la capacità di TikTok di creare forti passaparola in grado di influenzare le vendite delle librerie come nessun altro social network. È successo anche con libri usciti molti anni fa, proprio come Follia che è un romanzo del 1996, pubblicato per la prima volta in italiano nel 1998. È ambientato nel 1959 e racconta una storia d’amore ossessiva tra la moglie di uno psichiatra di un grande manicomio di Londra e un paziente dell’istituto. In Italia è pubblicato da Adelphi, una casa editrice che pubblica libri letterari, e la sua celebrità su TikTok sembra limitata ai contenuti italiani del social network. Acquistandolo da uno dei link presenti in questo articolo il Post riceve una piccola commissione.

Comodino esce gratuitamente su tutte le principali piattaforme di podcast e sull’app del Post, mentre la puntata speciale sarà disponibile solo sull’app del Post, dove ci sono anche Morning e Tienimi Bordone, i podcast quotidiani dedicati ad abbonate e abbonati. Se vuoi abbonarti, o consigliare a qualcuno di farlo per ascoltare la puntata speciale di Comodino, basta seguire questo link.