Le foto della riunione della NATO in Lituania

Martedì e mercoledì si è tenuta a Vilnius, la capitale della Lituania, una riunione della NATO, l’alleanza militare che comprende buona parte dei paesi occidentali. Alla riunione hanno partecipato i presidenti o i primi ministri dei 31 stati membri, oltre a quelli di Australia, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Giappone e Ucraina, che non fanno parte dell’alleanza. Il tema di cui si è discusso di più è stato proprio la possibilità per l’Ucraina, invasa dalla Russia più di un anno fa, di aderire all’alleanza. Alla riunione il clima generale è apparso piuttosto gioviale, e tante foto ritraggono i leader in atteggiamenti molto amichevoli fra loro mentre ridono assieme.

Alla riunione non sono stati fatti progressi concreti per l’ingresso dell’Ucraina, come invece è successo per la Svezia: dopo essersi dichiarato contrario per più di un anno, il presidente turco ha infatti confermato che ne sosterrà l’adesione. Era l’ultimo grosso ostacolo che impediva alla Svezia di aderire all’alleanza.