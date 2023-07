Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa, è stato denunciato per stupro

Leonardo Apache La Russa, figlio 19enne del presidente del Senato Ignazio La Russa, è stato denunciato per stupro da una donna di 22 anni. Lo ha reso noto il Corriere della Sera, che ha scritto che sulla vicenda la procura di Milano ha aperto un’inchiesta. Il presunto stupro risalirebbe allo scorso 18 maggio, quando la ragazza avrebbe incontrato La Russa in una discoteca di Milano: la ragazza ha detto di ricordare solo che, dopo aver bevuto due drink insieme, si sarebbe risvegliata la mattina dopo in stato confusionale nuda nel letto di fianco a La Russa, nella casa di famiglia di quest’ultimo.

Avrebbe chiesto a quel punto cosa era successo la sera prima, e La Russa le avrebbe risposto che aveva avuto un rapporto con la donna mentre lei era sotto effetto di sostanze stupefacenti, e che anche un suo amico che stava dormendo in un’altra stanza aveva avuto un rapporto con lei a sua insaputa. La donna ha detto che quella mattina avrebbe scritto un messaggio a un’amica che era con lei in discoteca chiedendole cosa fosse successo la sera prima, e l’amica le avrebbe risposto di credere che La Russa l’avesse «drogata».

L’avvocato di La Russa, Adriano Bazzoni, ha detto al Corriere della Sera che «in base a quanto ci state dicendo, sembra che la giovane si riferisca a una notte nella quale ad avviso di Leonardo non vi fu alcuna forma di costrizione: è stata d’accordo nel trascorrere il dopo discoteca con il mio assistito, liberamente andando con lui a casa sua, passando la notte e rimanendo con lui fino a mezzogiorno successivo, per poi salutarsi normalmente. […] Quanto a quello che la ragazza avrebbe consumato, non solo esclude di averglielo offerto, ma, qualora si vedesse attribuire questo tipo di condotta, si vedrebbe costretto a sporgere denuncia».