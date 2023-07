Il calendario della prossima Serie A di calcio

Oggi è stato sorteggiato il calendario della Serie A di calcio maschile 2023/2024, che comincerà il weekend del 19-20 agosto e si concluderà 38 giornate dopo domenica 26 maggio 2024. In mezzo ci saranno diverse soste per le partite delle Nazionali, nei weekend del 10 settembre, 15 ottobre, 19 novembre e 24 marzo. Si giocherà anche il 23 e il 30 dicembre, così come il 6 gennaio. Ci sarà un unico turno infrasettimanale, il 27 settembre. Anche nella nuova stagione si continuerà con il calendario asimmetrico tra andata a ritorno, costruito seguendo diversi criteri per non sovrapporre derby, per non avere partite “di cartello”, cioè tra le squadre più forti, nelle prime e ultime giornate, e per garantire il più possibile l’alternanza tra partite giocate in casa e in trasferta.