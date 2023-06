I resti umani trovati in un bosco della California sono dell’attore britannico Julian Sands, scomparso a gennaio

I resti umani trovati in una zona boschiva della contea di San Bernardino, in California, sono dell’attore britannico Julian Sands, che era scomparso lo scorso gennaio.

Sands era noto per aver recitato in decine di film, tra cui Camera con vista (1985) di James Ivory e Il pasto nudo (1991) di David Cronenberg, ma anche in decine di serie televisive. Aveva 65 anni e viveva in California. Era appassionato di montagna ed era stato dichiarato disperso dopo essere partito per un’escursione sulle San Gabriel Mountains, a nord di Los Angeles.