L’attore britannico Julian Sands è stato dichiarato disperso in California, dove giorni fa era partito per un’escursione

L’ufficio dello sceriffo della contea californiana di San Bernardino, negli Stati Uniti, ha dichiarato disperso l’attore britannico Julian Sands, di lunga carriera e noto per aver recitato in decine di film, tra cui Camera con vista (1985) di James Ivory e Il pasto nudo (1991) di David Cronenberg, ma anche in decine di serie televisive. Sands, che ha 65 anni, vive in California ed è appassionato di montagna; era partito venerdì 13 per un’escursione sulle San Gabriel Mountains, a nord di Los Angeles. Le ricerche vanno avanti da allora, mentre mercoledì 18 le autorità hanno reso pubblico che la persona dispersa era proprio Sands.