In Russia è stata archiviata l’indagine sul leader del gruppo Wagner, che era stato accusato di incitamento alla rivolta armata

I servizi segreti russi (FSB) hanno detto di aver archiviato l’indagine nei confronti del leader del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, che nei giorni scorsi era stato accusato di incitamento alla rivolta armata. L’indagine era stata aperta venerdì sera, dopo che Prigozhin aveva accusato i vertici dell’esercito russo di aver compiuto attacchi missilistici contro un accampamento del gruppo Wagner nella regione russa di Kursk, e dopo che aveva annunciato una rivolta armata concretizzata poi nelle ore successive con l’occupazione della città di Rostov sul Don e la “marcia” verso Mosca.

La rivolta era stata fermata solo sabato sera grazie a un accordo tra il governo russo e Prigozhin, mediato dal presidente bielorusso Alexander Lukashenko. I dettagli dell’accordo non sono chiari, ma il governo russo aveva anticipato che avrebbe ritirato tutte le accuse a carico di Prigozhin, a patto che lasciasse la Russia e che si ritirasse in Bielorussia: a questo proposito si era parlato di una sorta di “esilio” di Prigozhin, anche se non è chiaro in che modo dovrebbe avvenire.