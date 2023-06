L’Olimpia Milano ha vinto lo Scudetto del basket

L’Olimpia Milano ha vinto il campionato di basket italiano per la trentesima volta nella sua storia. Nella settima e ultima gara delle finali Scudetto, giocata venerdì sera al Forum di Assago, ha battuto con un netto 67-55 la Virtus Bologna ottenendo così la quarta e decisiva vittoria della serie. Per Milano è il secondo Scudetto consecutivo nonché quello della terza stella sullo stemma (se ne ottiene una ogni dieci vittorie).

Era il terzo anno consecutivo che Olimpia e Virtus, le due migliori squadre italiane allenate rispettivamente da Ettore Messina e Sergio Scariolo, si ritrovavano alle finali. Nel 2021 la Virtus vinse con un netto 4-0, il cosiddetto “cappotto” che in Serie A non capitava dal 2010. L’anno scorso l’Olimpia aveva però saputo prendersi la rivincita vincendo lo Scudetto con 4 vittorie e 2 sconfitte.

Le finali di quest’anno sono state ancora più combattute. L’Olimpia aveva iniziato con due vittorie consecutive in casa, a cui poi la Virtus aveva risposto pareggiando la serie con due vittorie ottenute in casa sua, una delle quali ai tempi supplementari. Lunedì scorso l’Olimpia si era riportata in vantaggio, ma mercoledì non era riuscita a vincere a Bologna il primo match point di una serie in cui non ci sono state vittorie in trasferta.

Con 16 punti e 4 rimbalzi in 24 minuti di gioco, Gigi Datome è stato premiato come miglior giocatore della gara decisiva delle finali, come già era successo l’anno scorso. Gli altri migliori marcatori di Milano sono stati Billy Baron (11 punti) e Shavon Shields (10).

