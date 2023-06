Restano poche ore di ossigeno nel sommergibile disperso

Le ricerche del sommergibile Titan disperso nell’oceano Atlantico settentrionale domenica scorsa proseguono ormai da quattro giorni, ma nonostante il dispiegamento di mezzi non ci sono stati grandi progressi e la probabilità di ritrovare vive le cinque persone a bordo si sta riducendo sensibilmente. La Guardia Costiera statunitense che coordina le attività di ricerca ha stimato che l’ossigeno nel veicolo potrebbe esaurirsi intorno alle 13 di oggi (ora italiana), ammesso che il Titan sia ancora integro e abbia i sistemi di riciclo dell’aria funzionanti.

Nell’ampio tratto di mare al di sopra del punto in cui si trova il relitto del Titanic stanno arrivando una decina di navi che si uniranno a quelle già presenti per fornire assistenza nelle ricerche, con l’ausilio di alcuni sottomarini guidati a distanza per le perlustrazioni. L’area di ricerca è stata intanto estesa ed è ampia circa 28.700 chilometri quadrati, poco più della Sicilia. Aerei da ricognizione osservano la superficie dell’acqua, ma la parte più importante delle ricerche riguarda i quasi 4mila metri tra la superficie e il fondale, dove si devono impiegare rilevatori acustici (sonar) per captare eventuali suoni prodotti dal sommergibile.

E proprio nelle ultime 24 ore sono stati captati alcuni rumori sott’acqua che hanno indotto la Guardia Costiera statunitense in collaborazione con quella canadese a estendere le ricerche, anche se per ora non è possibile dire se quei suoni provenissero effettivamente dal Titan. Il capitano James Frederick della Guardia Costiera statunitense è stato molto cauto sull’andamento delle ricerche e sugli sviluppi legati ai rumori rilevati: «A essere onesto con voi, non sappiamo dove si trovino».

Il senso di urgenza è comunque aumentato nell’ultima giornata, soprattutto a causa della imminente mancanza di ossigeno all’interno del sommergibile. Il Titan ha un sistema di riciclo dell’aria, ma in assenza di corrente elettrica fornita dalle batterie le possibilità di avere ossigeno a sufficienza potrebbero essersi ridotte sensibilmente. Cinque persone in un cilindro lungo poco meno di 7 metri e con un diametro di 2,5 metri consumano rapidamente l’ossigeno al suo interno, causando un accumulo di anidride carbonica, che se non viene rimossa può causare asfissia e portare all’ipercapnia, un aumento della concentrazione di anidride carbonica nel sangue che si rivela mortale.

Un malfunzionamento a bordo potrebbe avere anche interrotto l’alimentazione dei sistemi per il riscaldamento dell’ambiente interno del Titan. L’acqua a grandi profondità arriva ad avere una temperatura inferiore ai 4 °C, di conseguenza l’equipaggio potrebbe avere sofferto a lungo di ipotermia, una condizione in cui l’organismo fatica a mantenere la propria temperatura e che dopo varie ore può rivelarsi letale. Anche se fossero ancora coscienti, i cinque occupanti del Titan non avrebbero comunque grandi possibilità di far rilevare la propria presenza, in un ambiente come quello a svariate centinaia – se non migliaia – di metri sotto la superficie dove non arrivano i raggi solari ed è tutto buio.

Non è dato sapere se il sommergibile sia effettivamente in queste condizioni o se la sua struttura abbia ceduto già giorni fa, magari quando il Titan aveva smesso di comunicare con la Polar Prince, la propria nave di appoggio, mentre stava compiendo la discesa per raggiungere i 3.800 metri di profondità dove si trova il relitto del Titanic. Alcuni esperti non escludono che il sommergibile non venga mai ritrovato, considerate le difficoltà di compiere ricerche per trovare oggetti di dimensioni relativamente contenute a grandi profondità nell’oceano.