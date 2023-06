L’esercito israeliano ha ucciso tre palestinesi, tra cui un minore, durante un’operazione militare nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania

Lunedì mattina l’esercito israeliano ha ucciso tre persone palestinesi in un’operazione militare nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania (la fascia di territorio che Israele occupa dal 1967 e che i palestinesi rivendicano come propria): i militari israeliani si trovavano lì dopo aver arrestato due persone palestinesi descritte come “sospettati”, anche se al momento non si sa ancora con quali accuse. Secondo Wafa, l’agenzia di stampa dell’Autorità Palestinese che governa la Cisgiordania, i soldati israeliani avrebbero fatto irruzione nel campo profughi con armi da fuoco, granate stordenti e lacrimogeni, e avrebbero sparato sulle persone anche da un elicottero usato nell’operazione (non è comune che in scontri di questo genere l’esercito israeliano impieghi un elicottero militare). Secondo le prime ricostruzioni alcune persone all’interno del campo avrebbero risposto al fuoco e utilizzato anche esplosivi contro i veicoli israeliani.

Il ministro della Salute dell’Autorità Palestinese ha detto che le tre persone uccise avevano 21, 19 e 15 anni. Almeno altre 29 sarebbero state ferite, sei delle quali sono state descritte in gravi condizioni.

L’esercito israeliano in un comunicato ha parzialmente confermato alcune di queste informazioni: ha giustificato l’operazione spiegando che i suoi soldati erano stati attaccati con armi da fuoco dopo aver arrestato i due sospettati palestinesi, e ha detto di aver poi utilizzato elicotteri militari per neutralizzare alcuni uomini armati che avrebbero sparato a un veicolo dell’esercito israeliano mentre cercava di uscire dal campo profughi. Nello stesso campo profughi a maggio del 2022 era stata uccisa la giornalista di Al Jazeera Shireen Abu Akleh, che stava documentando un’operazione dell’esercito israeliano, e lo scorso gennaio c’era stata una delle operazioni più violente degli ultimi anni compiute da Israele in Cisgiordania.