L’esercito israeliano ha ucciso otto palestinesi durante un’operazione militare nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania

Giovedì l’esercito israeliano ha ucciso otto palestinesi nel corso di un’operazione militare nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania (la fascia di territorio che Israele occupa dal 1967 e che i palestinesi rivendicano come propria). L’esercito ha sostenuto di essere intervenuto per sventare un potenziale «attacco terroristico» che, secondo la sua ricostruzione, stavano preparando le persone ospitate nel campo profughi. Nel corso dell’operazione ci sono stati scontri tra i palestinesi e i soldati israeliani, con questi ultimi che hanno sparato per reprimere le proteste.

Il campo profughi di Jenin è lo stesso dove nel maggio del 2022 era stata uccisa la giornalista di Al Jazeera Shireen Abu Akleh, che stava documentando un’operazione dell’esercito israeliano.