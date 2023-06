A Lampedusa mancano internet e connessione telefonica da quattro giorni

A Lampedusa, la piccola isola a sud della Sicilia nota soprattutto per essere il principale porto di sbarco per i migranti che partono dalla Tunisia, mancano internet e connessione telefonica da sabato scorso: sembra che funzionino parzialmente solo le connessioni con alcuni specifici gestori, come Tim, e le connessioni satellitari private, con la conseguenza che sull’isola gli abitanti hanno difficoltà a utilizzare alcuni servizi e a comunicare con l’esterno.

Non funzionano le connessioni di uffici e banche, e tra le altre cose non è possibile usare il POS, la macchinetta per i pagamenti elettronici, un disservizio non trascurabile nella gestione dei turisti presenti sull’isola. Ci sono problemi di connessione anche a Linosa, un’altra piccola isola una cinquantina di chilometri a nord est di Lampedusa, sempre in provincia di Agrigento. Lampedusa ha circa 6.000 abitanti, Linosa poco più di 400.

Sulle cause del problema sono in corso accertamenti, ma sembra sia dovuto a un guasto del cavo sottomarino che porta la connessione a Lampedusa e Linosa.

Il cavo, lungo 57 chilometri, parte da Licata, piccolo comune costiero in provincia di Agrigento. Sarebbe stato danneggiato da un’imbarcazione, non si sa di che tipo: «con tutta probabilità è stato un incidente, come succede piuttosto frequentemente», dice Giacomo Mercurio, portavoce del sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino.

Un operatore di una compagnia telefonica attivo sull’isola, che ha preferito restare anonimo, dice che l’incidente è avvenuto sabato mattina verso le 4, una cinquantina di chilometri al largo di Licata, probabilmente a causa di un’ancora affondata in corrispondenza del cavo: «I cavi sono chiaramente indicati sulle cartine nautiche, ma spesso le imbarcazioni gettano comunque l’àncora in quel punto provocando danneggiamenti alla linea e tutti i disagi che ne conseguono».

Mercurio ha fatto sapere che le operazioni per riparare il cavo inizieranno a breve con un’imbarcazione specifica, non ancora arrivata, e che il problema dovrebbe essere risolto entro questo venerdì. L’imbarcazione dovrà tirare su il cavo, riparare i punti in cui è danneggiato e reimmergerlo in acqua.