Alle elezioni anticipate in Spagna, Podemos si presenterà insieme alla coalizione di sinistra radicale Sumar

Alle prossime elezioni in Spagna, il partito di sinistra Podemos si presenterà con la coalizione di sinistra radicale Sumar, guidata da Yolanda Díaz, ministra del Lavoro spagnola. Sumar (“aggiungere/unire” in spagnolo) include diversi partiti di sinistra radicale, tra cui la coalizione Sinistra Unita di cui fa parte anche il Partito Comunista, e vari partiti locali.

Le elezioni nazionali erano previste inizialmente per dicembre, ma si terranno invece il prossimo 23 luglio. La decisione di convocare elezioni anticipate era stata presa dal primo ministro spagnolo Pedro Sánchez poche ore dopo i deludenti risultati ottenuti del suo partito, il Partito Socialista, alle elezioni amministrative che si erano tenute domenica 28 maggio in alcune importanti regioni e grandi città spagnole, come Madrid, Barcellona, Valencia e Siviglia.

Pubblicità

Alle amministrative il Partito Popolare, di centrodestra, aveva ottenuto una netta vittoria, superiore anche alle aspettative, mentre i Socialisti erano riusciti a mantenere il governo solo in tre delle dodici regioni in cui si è votato.