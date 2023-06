È morto Jim Hines, il primo atleta ad aver corso i 100 metri in meno di 10 secondi

Jim Hines, il primo atleta ad aver corso i 100 metri piani in meno di 10 secondi, è morto sabato 3 giugno a 76 anni: la notizia della sua morte è stata data lunedì dalla World Athletics. Hines andò sotto i 10 secondi per la prima volta ai campionati statunitensi del 1968, correndo i 100 metri in 9,9 secondi con cronometraggio manuale. Nello stesso anno, alle Olimpiadi di Città del Messico, li corse in 9,95 secondi con misurazione del tempo elettronica: quel record durò per 15 anni. A Città del Messico vinse anche l’oro nella staffetta 4×100. Dopo quelle Olimpiadi si diede al football professionistico: giocò in NFL fino al 1970, prima con i Miami Dolphins e poi con i Kansas City Chiefs.

