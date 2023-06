Ci sono cancellazioni e si prevedono ritardi per lo sciopero del settore aereo di domenica 4 giugno

Domenica 4 giugno ci sarà uno sciopero del settore aereo che potrà causare ritardi e cancellazioni di numerosi voli. Lo sciopero riguarda in particolare il personale dei servizi di assistenza a terra (handling) forniti ai passeggeri, alle compagnie aeree e ad altro soggetti. I sindacati che lo hanno indetto comprendono FILT, CGIL, FIT CISL e UGL e chiedono migliori salari e maggiori tutele per i lavoratori dell’handling. Allo sciopero parteciperà inoltre il personale di terra di varie compagnie aeree come Air Dolomiti, Emirates, Vueling, American Airlines e Volotea.

Per questo motivo diverse compagnie aeree hanno iniziato a cancellare già negli ultimi giorni alcuni dei loro voli e per questo è consigliabile consultare i siti della propria compagnia, nel caso in cui si dovesse volare domenica. Le persone interessate potrebbero essere diverse migliaia, considerato che lo sciopero avviene alla fine di un weekend lungo per il 2 giugno, la Festa della Repubblica italiana.